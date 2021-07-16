Сорочинск, Оренбургская область, 16 июля, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Сорочинском городском округе Оренбургской области 17-летний местный житель стал виновником серьезного пожара, из-за которого возникла угроза селу Березовка, сообщает ГУ СЧС по региону.

Pxhere.com Травяной пожар

По данным ведомства, подросток, находясь на пастбище бросил непотушенный окурок в сухую траву. ЧП произошло 8 июля. Огонь уничтожил сухую траву и часть леса на общей площади 15 га. В тушении пожара участвовали три единицы пожарной техники Сорочинского городского округа, а также четыре спецмашины военного лесничества Тоцкого военного гарнизона.

Напомним, в Оренбуржье отмечен рост числа природных пожаров на 22%.