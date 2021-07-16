Москва, 16 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Соперником российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко может стать американец Мэтт Митрион. Об этом 16 июля заявил сам Емельяненко.

Stadium.ru Федор Емельяненко

«Да, это один из основных бойцов, которые рассматриваются в качестве соперника», — цитириует Емельяненко ТАСС.

Турнир пройдёт 23 октября в Москве.

В 2017 году Емельяненко и Митрион уже встречались. Тогда поединок закончился досрочной победой американца в первом раунде.

На счету 44-летнего Емельяненко счету 39 побед и шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся. У 43-летнего Митриона 13 побед и восемь поражений в ММА, один бой был признан несостоявшимся.