Фёдор Емельяненко назвал возможного соперника по следующему бою
Москва, 16 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Соперником российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко может стать американец Мэтт Митрион. Об этом 16 июля заявил сам Емельяненко.
Stadium.ru
Федор Емельяненко
«Да, это один из основных бойцов, которые рассматриваются в качестве соперника», — цитириует Емельяненко ТАСС.
Турнир пройдёт 23 октября в Москве.
В 2017 году Емельяненко и Митрион уже встречались. Тогда поединок закончился досрочной победой американца в первом раунде.
На счету 44-летнего Емельяненко счету 39 побед и шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся. У 43-летнего Митриона 13 побед и восемь поражений в ММА, один бой был признан несостоявшимся.