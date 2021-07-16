Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Жителей и гостей Санкт-Петербурга ждут жаркие июльские выходные перед похолоданием, которого многие ждут с нетерпением. Уже с понедельника, 19 июля, дневная температура воздуха будет ниже +30 градусов. Об этом 16 июля сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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По его словам, 16 июля в городе обойдется без существенных осадков, а вот в Ленинградской области вероятны кратковременные грозовые дожди. Днём столбики термометров покажут +30…+32 градуса, а по Ленобласти ожидается +28…+33 градуса. Ветер северо-западный 3−8 м/с, при грозе порывистый.

«Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня составляет +32,0 градуса и установлен в далеком 1886 году», — отметил Леус, имея в виду Петербург.

Что касается прогноза погоды на выходные, то в субботу, 17 июля, ожидается без существенных осадков и +28…+30 градусов, в воскресенье, 18 июля, и понедельник, 19 июля, вероятны кратковременные дожди, грозы. Днем в воскресенье +29…+31 градус, а в понедельник уже заметно прохладнее, +24…+26 градусов.