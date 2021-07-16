Азовский район, Ростовская область, 16 июля, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Азовском районе Ростовской области задержан подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса. У мужчины диагностирована «параноидальная шизофрения».

Ian Burt Шизофрения. Обложка альбома In the Court of the Crimson King рок-группы King Crimson

На первом допросе предполагаемый преступник заявил, что атаковал не людей, а демонов. Затем он бежал от них же. По данным телеграм-канала 112, в результате нападения злоумышленника две женщины скончались, ещё одна находится в тяжёлом состоянии.

ИА REGNUM напоминает, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.