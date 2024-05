Азовский район, Ростовская область, 16 июля, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Азовском районе Ростовской области задержан подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса. У мужчины диагностирована «параноидальная шизофрения».

