Самара, 16 июля, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Памятники почетным гражданам Самарской области Елене Шпаковой и Владимиру Чудайкину намерены установить в Самаре. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Танкисты 5-го гвардейского танкового корпуса отдыхают перед боями на Курской дуге. Май 1943 года

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на встрече главы региона Дмитрия Азарова с Героем социалистического труда, председателем клуба Почетных граждан Самарской области Максимом Оводенко.

Отмечается, что Владимир Чудайкин является танкистом, Героем Советского Союза. Первый директор Куйбышевской шоколадной фабрики Елена Шпакова внесла огромный вклад в развитие пищевой промышленности области.

Максим Оводенко сообщил, что в Самаре уже есть эскизы монументов, а также есть поддержка со стороны общественных организаций. Сейчас идет обсуждение мест установки памятников.

«Пока эта работа продолжается, однако Председатель клуба почетных граждан предложил рассмотреть возможность увековечить память о выдающихся гражданах Самарской области уже в юбилейный год 170-летия губернии», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре открыли мемориал «Генералам земли Самарской».