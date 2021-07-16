Владивосток, 16 июля, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Приморье с начала массовой иммунизации от коронавируса поступило уже 317 294 комплекта вакцины, привились первым компонентом 286 714 человек, что составляет 31,8% от плана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства 16 июля.

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Среди муниципалитетов Приморья лидерами по темпам вакцинации оказались жители Октябрьского, Анучинского и Ханкайского округов, Шкотовского и Черниговского районов. В первой десятке — также Михайловский и Хасанский районы, Хорольский и Тернейский округа, а также Спасск-Дальний и Спасский район.

В Приморье сейчас действуют 130 стационарных пунктов вакцинации и 70 мобильных.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 16 июля в Приморье первым компонентом вакцины привились 286 714 человек, из них завершили иммунизацию 194 310 человек. За последние сутки прививку поставили 4 192 приморца.