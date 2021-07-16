Врач рассказал, как выбрать солнцезащитные очки
Москва, 16 июля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Более темные стекла на солнечных очках не дают большей защиты, даже вредны, поскольку заставляют напрягать зрение, сообщил внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Он добавил, что для лучшей гарантии правильного подбора очков необходимо приобретать их в специализированных магазинах оптики, где специалисты могут дать полезную консультацию.
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Как передавало ИА REGNUM, ранее врач Суна Исакова призвала пить больше воды, покрывать голову и носить светлую одежду в жару, чтобы уберечь себя от теплового удара.
От зноя следует прикрываться головными уборами, носить светлую широкую свободную одежду, пользоваться солнцезащитным кремом и очками. Как можно больше времени лучше проводить в помещении с кондиционером, но при этом избегать резкого перепада температур.
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