Москва, 16 июля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Более темные стекла на солнечных очках не дают большей защиты, даже вредны, поскольку заставляют напрягать зрение, сообщил внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Очки

«Очки нужно выбирать качественные, именно с защитой от UV-лучей. Вопреки заблуждению, более темные стекла не дают большей защиты. Более того, даже вредны, поскольку заставляют напрягать зрение», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что для лучшей гарантии правильного подбора очков необходимо приобретать их в специализированных магазинах оптики, где специалисты могут дать полезную консультацию.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее врач Суна Исакова призвала пить больше воды, покрывать голову и носить светлую одежду в жару, чтобы уберечь себя от теплового удара.

От зноя следует прикрываться головными уборами, носить светлую широкую свободную одежду, пользоваться солнцезащитным кремом и очками. Как можно больше времени лучше проводить в помещении с кондиционером, но при этом избегать резкого перепада температур.

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