Улан-Удэ, 16 июля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 13 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Троим скончавшимся было меньше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, всего жертвами COVID-19 в республике за весь период пандемии стали 1513 человек.

В настоящее время в стационарах на лечении остаются 2243 пациента, у 2039 из которых заболевание осложнилось внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 178 тяжёлых больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2913 коек: занято — 2243, свободно — 670 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,0%. По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 12 209 человек», — отметили в штабе.