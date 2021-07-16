Москва, 16 июля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Москве 16 июля ожидается до 33 градусов выше нуля, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

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Во второй половине дня, согласно прогнозу, появятся массивы кучево-дождевых облаков, переходящих в грозовое состояние. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза.

При этом в столице сохранится аномальная жара, воздух прогреется до 33 градусов тепла, в Подмосковье — до 34 градусов. Ветер при грозе станет порывистым.