Саратов, 16 июля, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали ещё 229 случаев заражения коронавирусом, из них пневмония диагностирована у 59 пациентов, с признаками ОРВИ — 167 человек, у трех пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 227 заражений. Всего по состоянию на 16 июля подтверждено 69 410 случаев. Выздоровели с начала наблюдения 65 118 человек, за сутки — 224 пациента, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число инфицированных за минувший день выявили в Саратове — 91 человек, остальные — в других районах области. Среди новых заболевших преобладают жители старше 60 лет — 96 человек, 18 — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области для пациентов с коронавирусной инфекцией по данным на 15 июля развернуто 2865 коек, свободны из них 301. На амбулаторном лечении находятся 678 жителей.

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