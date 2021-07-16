Вашингтон, 16 июля, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Американский автолюбитель создал автодом, взяв за основу модель Ford Transit Connect. Демонстрационное видео с кемпером размещено на YouTube-канале Josh Oakes.

YouTube-канал Josh Oakes Кемпер на базе Ford Transit Connect

Экстерьер модернизированной модели не сильно отличается от стандартной версии авто. Однако в отличие от неё на крыше автокемпера имеется солнечная панель на 100 Вт.

Внутреннее пространство автодома обшито деревянной вагонкой, а пол покрыт ламинатом. Особую атмосферу внутри кемпера создаёт бело-мятно-зеленая цветовая гамма интерьера. Кемпер укомплектован длинным сиденьем, которое трансформируется в кровать размером 863×1829 мм.

Также в машине есть две розетки на 110 вольт, выдвижной стол, тумбочка и портативный унитаз.

Ранее американский автолюбитель по имени Шеридан представил на своём YouTube-канале самодельный автокемпер, изготовленный на базе Ram ProMaster 3500. В фургоне имеются 11 розеток и 28 светодиодных светильников с диммерами (регуляторами яркости).

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