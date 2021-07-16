Турочакский район, Алтай, 16 июля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Глава Артыбашского сельского поселения в Республике Алтай Алексей Киршин поставил вторую вакцину от коронавируса Спутник V. После чего на своей странице в инстаграм он рассказал о «побочных эффектах» после прививки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Minzdrav.gov.ru Вакцина «Спутник V»

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«Ушла тревога, стал видеть цветные сны, улучшилась потенция. Всем рекомендую!» — написал он.

Впрочем, некоторые подписчики назвали слова главы поселения шуткой.

«А ещё побочки? Например, зарплата стала больше или китайский язык за ночь можно выучить?», «Лёш все это улучшилось в цветном сне?», «Шутник. Но, радует, что не антипрививочник», — пишут комментаторы.