Ярославль, 16 июля, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Ярославле возобновилось движение по участку Которосльной набережной в районе музея-заповедника. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

City-yaroslavl.ru Которосльная набережная

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр города Владимир Волков обещал благоустроить этот участок набережной, сделав его удобным не только для автомобилистов, но и для пешеходов.

«За две недели на ремонтируемом участке установили новый бортовой камень, уложили порядка 2700 кв. м асфальтобетонного покрытия и частично заменили основание дороги, которое было разрушено. В течение нескольких дней здесь нанесут дорожную разметку и приступят к следующему этапу работ», — рассказал директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля Глеб Масленцев.

Подрядчику предстоит капитальный ремонт тротуара, который будет расширен до 2,25 метров. Будут установлены и 17 новых столбов освещения. Работы планируется завершить в начале августа.