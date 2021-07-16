Астана, 16 июля, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В мечетях Нур-Султана не будут проводить праздничную молитву в честь Курбан айта (Курбан-байрама). Об этом сказал глава городского управления по делам религии Нурдаулет Альмуханов на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

По его словам, из-за сложной эпидемиологической ситуации праздник пройдет в режиме онлайн. «Жертвоприношения будут проводиться через сайт духовного управления мусульман Казахстана», — сказал Альмуханов.

Он добавил, что во время Курбан-байрама также приостановят работу рынков и крестьянских хозяйств, на территории которых обычно проводились жертвоприношения.

Отметим, последние дни в Казахстане наблюдается рекордный рост числа новых случаев заражения коронавирусом. В связи с ростом заболеваемости в регионах республики ужесточают карантинные меры.

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