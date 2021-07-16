Пермь, 16 июля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Перми утром 16 июля при проведении дорожных работ строители повредили водопровод, сообщает компания «Новогор-Прикамье».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Очевидцы отмечают, что на дороге из-под земли забил фонтан. Из-за большой потери воды коммунальщикам пришлось отключить участок водопровода на Комсомольском проспекте. В результате слабый напор воды наблюдается в домах по ул. Сибирская, Г. Успенского, Белинского, Пионерская и на Компросе.

Специалисты ведут переключения на сетях, чтобы уменьшить количество потребителей, получающих воду с пониженным давлением.

Портал 56.RU информирует, что из-за коммунальной аварии на месте проводимых аварийно-восстановительных работ временно закрыто движение всех видов транспорта.