Пекин, 16 июля, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Общенациональная площадка по торговле квотами на выбросы углекислого газа официально запущена в Китае 16 июля. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

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На начальном этапе участвовать в торгах будут в основном компании, производящие электроэнергию. Пока к торгам подключились около 2 тыс. компаний. Сделки по эмиссионным квотам будут проходить в режиме онлайн.

Министерство охраны окружающей среды Китая оценивает годовой объём выбросов углерода компаниями — участниками торгов примерно в 4 млрд тонн.

С 2011 года тестовые площадки по торговле квотами открылись в Пекине, Тяньцзине, Шанхае, Чунцине, Шэньчжэне, в провинциях Хубэй и Гуандун. По состоянию на конец июня 2020 года общий объем торгов на этих площадках достиг 11,4 млрд юаней (около $1,7 млрд). Участники заключили сделки на выбросы 480 млн тонн углерода.

Открытие национального углеродного рынка призвано помочь Китаю снизить выбросы углекислого газа к 2030 году, а к 2060 году стать полностью углеродно-нейтральной страной. Как сообщало ИА REGNUM, таковы заявленные цели в сфере экологии.

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