Благовещенск, 16 июля, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Приамурье возобновились поставки фруктов, овощей, зелени, ягод и имбиря из Китая. Первая партия с момента открытия навигации по реке Амур весом более 1 тыс. тонн поступила в регион 12 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном Управлении Россельхознадзора.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Овощи и фрукты

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Больше всего пришло овощей — 890 тонн. В Приамурье завезено 340 тонн моркови, 230 тон лука репчатого, 215 тон белокочанной капусты, 55 тон чеснока и свежего перца, 50 тон томатов, редиса, редьки, свеклы, баклажанов, зелени и имбиря.

Также на прилавках магазинов появятся арбузы, ананасы, маракуй и виноград.

Специалисты Россельхознадзора отобрали и исследовали 161 пробу. Вредных организмов обнаружено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, слабость производственной базы и угроза «оголения» внутреннего рынка не позволила российским экспортерам в полной мере воспользоваться возможностями, которые открывает китайский рынок сельскохозяйственных товаров. Об этом заявил научный сотрудник международной лаборатории исследований мирового порядка и нового регионализма ВШЭ Сергей Цыплаков.