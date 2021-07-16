Екатеринбург, 16 июля, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В аэропорту «Кольцово» задержали на семь часов рейс из Екатеринбурга в Анталью (Турция). Об этом пассажиры сообщили журналистам.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Самолёт компании Royal Flight должен был вылететь ранним утром 16 июля 2021 года.

«Рейс задержан по техническим причинам. С пассажирами работают представители авиаперевозчика», — сообщили в аэропорту порталу «Е1».

По данным онлайн-табло, рейс RL-8071 перенесли на 11:30.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту объяснили, почему 15 июля в «Кольцово» образовались большие очереди из пассажиров.