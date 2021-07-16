Владивосток, 16 июля, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Во Владивостоке 15 июля состоялся финал конкурса «Моя страна — моя Россия» в номинации «Мой Дальний Восток. Моя Арктика». Участники защитили свои проекты — четверо из семи победителей — приморцы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Пресс-служба правительства Приморского края Победители финала конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Мой Дальний Восток. Моя Арктика»

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Победителями из Приморья стали Евгения Алексеева (студентка ДВФУ), Юрий Шипицин (студент ДВФУ), Владислав Кузнецов (магистр ДВФУ) и Виктор Пахмутов (сотрудник ДВФУ).

Всего участниками XVIII Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» в нынешнем сезоне стали 91 147 человек из всех регионов России и ряда зарубежных государств.

Этот конкурс является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Как сообщало ИА REGNUM, представительницы Калужской области Дарья Алексеева и Виктория Доронина вошли в число победителей специальной номинации для детей до 13 лет «Сказки о космосе» Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия».