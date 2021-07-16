Москва, 16 июля, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 115 лесных пожаров на общей площади 13 025 га. Об этом 16 июля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

25.mchs.gov.ru Лесной пожар

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 15.07.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 115 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 13 025 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Псковской, Владимирской, Костромской, Московской, Рязанской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Магаданской и Самарской областей; в Пермском, Красноярском и Хабаровском краях; в Республиках Карелия, Коми, Марий Эл, Якутия и в Удмуртской Республике; а также в Чукотском автономном округе.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 307 лесных пожаров на общей площади 1 008 573 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 5836 человек, 966 единицы техники и 41 воздушное судно. На авиационном мониторинге задействовано 75 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на утро 16 июля в Красноярском крае действует десять лесных пожаров на площади 967 га — в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах.