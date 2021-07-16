Екатеринбург, 16 июля, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге под суд отдан дорожный хулиган, едва не погубивший трёхлетнюю девочку. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Фото: Валерий Горелых Фото с места происшествия предоставлено В.Н. Горелых

ДТП произошло на Тюменском тракте в сентябре 2020 года. Гражданин 1995 года рождения ехал за рулём машины «Опель Астра» со скоростью более 105 км/час вместо разрешённых 90 км/час. Он обогнал «Фиат», а затем резко снизил скорость до 4 км/час. Это было сделано из хулиганских побуждений. При этом лихач не включил световой указатель поворота, а также пересёк сплошную линию разметки и затем перестроился прямо перед «Фиатом». А позади «Фиата» со скоростью почти 80 км/час ехал «Лэнд Ровер». Опасный манёвр дорожного хулигана привёл к ДТП.

Как отмечает Горелых, в этой аварии серьезно пострадала трёхлетняя девочка, которая находилась в салоне «Фиата». Её здоровью был причинён тяжкий вред.

Теперь дорожному хулигану предстоит отвечать по статье 267.1 УК РФ («Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств"_, а также за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение человеку тяжкого вреда. Дело уже передано в Октябрьский райсуд.