Омск, 16 июля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) пожилого мужчины возбуждено в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июля в следственном управлении СКР по Омской области.

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Тело 78-летнего пенсионера обнаружили в квартире одного из домов в Омске. По версии следствия, к преступлению причастен 18-летний родственник мужчины. Подозреваемый задержан и заключён под стражу.

По имеющейся информации, молодой омич днём 13 июля нанёс деду телесные повреждения гантелью и ножом. Пенсионер скончался на месте. Затем злоумышленник позвонил в скорую и заявил, что пожилой мужчина умер из-за болезни.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

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