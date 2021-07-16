Чита, 16 июля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Забайкальскому краю дополнительно выделены средства из резервного фонда правительства России в размере 243 миллионов рублей. Об этом сообщила глава минфина региона Вера Антропова.

(сс) marneejill Лес

По её словам, большая часть этих средств (192 миллиона рублей) будет направлена и ещё 51 миллион рублей — на патрулирование лесов.

Глава Минфина уточнила, что с учетом ранее предусмотренных средств на осуществление мероприятий в сфере лесного хозяйства предусмотрено более 1,9 миллиарда рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2021 года в Забайкалье чуть не сгорел курорт Молоковка, расположенный в Читинском районе: виной тому что мог стать пожар, его площадь составила порядка 400 гектаров.

Читайте также: Лесной пожар чуть не добрался до забайкальского курорта Молоковка