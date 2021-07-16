Ульяновск, 16 июля, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Цильнинском районе Ульяновской области раскрыто дело о краже гаража. Об этом сообщает УМВД по региону.

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Расследование началось после обращения 14 июля 57-летней жительницы Татарии. В полиции она сообщила о краже гаража, который принадлежал её умершему родственнику.

В ходе оперативных мероприятий под подозрение попал 29-летний безработный житель посёлка Цильна, у которого уже есть судимость. Со слов задержанного, которые приводят в полиции, подозреваемый знал о смерти хозяина гаража и решил реализовать его имущество.

«Найдя клиента, он продал украденное», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Ульяновске завели уголовное дело по факту хищения металлического гаража. По данным следствия, гараж распилили, а металлические части сдали в пункт приёма металлолома.

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