Рим, 16 июля, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Итальянским футбольным клубам, выступающим в Серии А, запрещено играть в зелёной форме, начиная с сезона 2022/23. Об этом сообщает Football Italia.

Sassuolocalcio.it Футбольный клуб «Сассуоло»

Отмечается, что причиной такого решения является сотрудничество Серии А с крупными телевизионными корпорациями, которые беспокоятся за то, что футболисты в зелёной форме сливаются с газоном, что ухудшает картинку трансляции.

Руководство лиги решило объявить о запрете заранее, чтобы за год клубы смогли спокойно адаптировать форму к новым требованиям.

В сезоне 2020/21 некоторые команды действительно имели зелёные цвета. В частности, у клуба «Сассуоло» основная форма зелёного цвета.