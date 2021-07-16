Кызылский район, Тыва, 16 июля, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки зарегистрирован 191 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего с начала года подтверждён 3991 случай инфицирования.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лидером по приросту за сутки стал Кызылский район, где диагноз подтвердился у 66 жителей. В столице Кызыле выявлено 43 новых случая заражения.

«Из 191 заболевших 36 детей, 122 женщин, 69 мужчин. 112 больным от 18 до 49 лет, 33 человек в возрасте от 50 до 64 лет, 10 пожилых людей старше 65 лет», — отметили в минздраве.

В стационарах Кызыла в настоящее время лечатся 1384 больных с COVID-19. Состояние 250 из них оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда достигла 86,7%. Скончались с начала года в Туве 40 человек.