Ярославль, 16 июля, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Ярославские предприниматели заявили о том, что страховые компании отказываются страховать легковые такси. Об этом сообщил в социальных сетях уполномоченный по правам предпринимателей региона Альфир Бакиров. Предприниматели написали коллективное обращение в адрес омбудсмена.

Yarnews.net Такси

«По словам предпринимателей, федеральные страховые компании либо отказывают им в заключении договора без объяснения причин, либо расторгают уже действующие в одностороннем порядке (как только владелец пытается перевести уже застрахованный автомобиль в разряд такси). Причем в последнем случае без возврата денежных средств», — сообщил Бакиров.

С чем связаны отказы, уполномоченный не пояснил. В Ярославской области такси часто попадают в аварии, причём нередко по вине водителей, не соблюдающих режим труда и отдыха и правила дорожного движения. Можно предположить, что высокие выплаты страховых компаний в таких случаях и стали причиной отказов в продаже полисов.

Между тем уполномоченный выступил в защиту предпринимателей. Он направит в официальное обращение по этому поводу в регулирующий страховые компании орган — Центробанк. Пока же бизнесменам посоветовали фиксировать все случаи отказов и писать жалобы в приёмную Центробанка.