Чита, 16 июля, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Ни один работодатель не имеет правоа увольнять из-за отсутствия вакцины от короновируса, но без медотвода по прививке возможно отстранение от работы. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

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По словам замминистра Елены Шаманской, вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. В связи с этим непривитые сотрудники без медотвода из сфер повышенного риска могут быть отстранены от работы без сохранения зарплаты.

«Проведение профилактических прививок согласно предписанию Роспотребнадзора обязательны для ряда категорий работников здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания населения, а также торговли, общественного питания, транспорта, других», — пояснила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой: на 16 июля 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 52 127, причём 296 из них обнаружили за минувшие сутки.

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Вместе с тем, первым компонентом вакцины привито 226 559 человек, вторым — 182 779.

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