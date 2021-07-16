Черкесск, 16 июля, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Ногайском районе Карачаево-Черкесии усилены ограничительные меры из-за ухудшения ситуации по коронавирусу. На территории района по решению главы муниципалитета Марата Хапиштова с 12 июля приостановили деятельность предприятий общепита, сообщили в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Кроме того, в Ногайском районе принимаются меры по разъяснению населению необходимости ограничить число участников семейных массовых мероприятий, в том числе свадеб и похорон.

Власти района также усилии меры контроля за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях торговли и бытовых услуг. Это касается соблюдения дистанцирования и масочного режима, а также проведения дезинфекции.

В Карачаево-Черкесии в последние недели увеличился суточный показатель выявления новых случаев заболевания COVID-19 и число госпитализированных в ковидные госпитали. Так, ежедневно в республике подтверждаются тесты на коронавирус у 49−51 человека, в больницах проходят лечение 554 жителя региона, в то время как месяцем ранее их было вполовину меньше.