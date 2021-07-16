Сочи, Краснодарский край, 16 июля, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Один из участников Кубка мира по шахматам в Сочи сдал тест на коронавирус, давший положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

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Отмечается, что результат стал известен во время первой партии второго круга.

В соответствии с медицинским протоколом гроссмейстер должен был немедленно покинуть игровую зону. Ему засчитали техническое поражение. Он помещён на карантин.

Его соперник также покинул игровой зал. Теперь ему необходимо проходить дополнительное обследование.