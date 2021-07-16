Нижний Новгород, 16 июля, 2021, 09:00 — ИА Регнум. На Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России» Горьковский автозавод представил спецверсию «Газели» для вакцинации. Об этом сообщается на сайте «За рулём».

«За рулём» Спецверсия «ГАЗели» для вакцинации

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За основу модели был взят каркасный автобус «Газель Next Citiline». Машина является мобильным медицинским комплексом. Данный мобильный медицинский пункт предназначен для работы в удаленных населённых пунктах.

Прицеп и сам автомобиль работают как два отдельных кабинета. Здесь можно оборудовать диагностический центр, стоматологический кабинет, фельдшерско-акушерский пункт и многое другое. Автопроизводители оснастили модели необходимым медицинским оборудованием, набором мебели, а также автономными системами жизнеобеспечения. Здесь также имеется генератор и санузел.

В компании отмечают, что новая спецверсия может использоваться в самых разных сферах.

Ранее на сборочной линии «Группы ГАЗ» в Турции стартовало производство коммерческих автомобилей «Газель NN» с мотором Cummins F2.8 «Евро-6» (170 л. с.). Шасси машины весом 3,5 тонны предназначено для установки грузовых и грузопассажирских надстроек.

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