Астана, 16 июля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Компания World Business Consulting признана финансовой пирамидой по заключению агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

В Алма-Ате начато досудебное расследование в отношении ряда лиц, руководивших пирамидой. В агентстве отметили, что организаторы предлагали пользователям внести деньги в инвестиционные проекты.

Вкладчики инвестировали в аффилированные компании World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco и другие. Эти организации гарантировали получение прибыли не от законной деятельности, а за счет других вкладчиков.

Ранее агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка признало компанию The Finiko финансовой пирамидой.