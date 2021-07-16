Новосибирск, 16 июля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Коченевском районе Новосибирской области правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП со смертельным исходом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошло ночью 16 июля.

Колонна грузовиков

По данным ведомства, 50-летний водитель грузовика Isuzu Forward, на 1375 км Р-254 «Иртыш» выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ, после чего тот столкнулся с грузовым VOLVO. В результате 48-летний водитель КамАЗа погиб, водитель Isuzu получил травмы.

«Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются записи проборов тахографического контроля грузовых автомобилей, проводится доследственная проверка», — отметили в ведомстве.

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