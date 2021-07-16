В Башкирии погиб мужчина в результате опрокидывания трактора
Уфа, 16 июля, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Мужчина погиб в результате опрокидывания трактора в Башкирии. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.
Иван Шилов ИА REGNUM
Трактор
Сообщается, что вечером 15 июля в Шаранском районе трактор «Беларус», под управлением 53-летнего мужчины, ехал по объездной дороге с. Шаран. В какой-то момент на 4 км этой дороги трактор съехал в кювет и опрокинулся.
Отмечается, что водитель получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии два человека погибли в ДТП на трассе.