Уфа, 16 июля, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Мужчина погиб в результате опрокидывания трактора в Башкирии. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM Трактор

Сообщается, что вечером 15 июля в Шаранском районе трактор «Беларус», под управлением 53-летнего мужчины, ехал по объездной дороге с. Шаран. В какой-то момент на 4 км этой дороги трактор съехал в кювет и опрокинулся.

Отмечается, что водитель получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии два человека погибли в ДТП на трассе.