Нью-Йорк, США, 16 июля, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Олимпийские игры в Токио — это возможность для участников конфликтов по всему миру объявить перемирие. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, распространённом 15 июля.

Olympic.ru Олимпиада в Токио 2020

«Я призываю все стороны конфликтов соблюдать олимпийское перемирие в ходе Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио», — заявил Гуттереш.

Он отметил, что перемирие на время игр — это традиционный сигнал к тому, чтобы «все пушки молчали». Это возможность для конфликтующих перейти от этой передышки к длительному режиму прекращения огня и найти путь к миру.

В этом году, добавил генсек ООН, ещё важнее стремиться к миру и объединению ради общих целей, так как мир борется за прекращение пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, Олимпиада в Токио, которая не состоялась в 2020 году из-за пандемии, пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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