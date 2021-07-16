Джакарта, 16 июля, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо принесет в жертву 35 коров в праздник Ид аль-адха или Курбан-байрам, который в 2021 году выпадает на 20 июля, сообщает Kompas.

cheeky bandari Мясо для Курбан-байрам

Жертвенные коровы будут переданы во все провинции страны и в мечеть Истикляль в Джакарте. Каждая корова весит от 800 кг до 1 тонны. Все коровы были тщательно отобраны и осмотрены.

В этом году Курбан-байрам будет проходить в условиях пандемии. В Индонезии до 20 июля действуют жесткие ограничительные меры по коронавирусу. Мусульман в стране призвали провести молитву Ид аль-адха из дома.

Напомним, Курбан-байрам — это исламский праздник окончания хаджа-паломничества, которое связано с посещением города Мекка. В 2021 году праздник отмечается 20 июля и продлится четыре дня.