Вильнюс, 16 июля, 2021, 08:45 — ИА Регнум. За последние сутки сотрудники Пограничной службы Литвы задержали еще 60 нелегальных мигранта из стран Ближнего Востока и Африки, которые незаконно проникли на территорию Литвы из Белоруссии. Об этом сообщили 15 июля в пресс-службе Пограничной службы страны.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

В ведомстве также сообщили, что с начала текущего года уже более 1 800 мигрантов пересекли белорусско-литовскую границу нелегально. Это в 22 раза больше, чем в прошлом году. Большинство задержанных — иракцы. Также есть граждане Конго, Сирии, Афганистана, Камеруна, Гвинеи, Ирана.

В связи с резким увеличением нелегальной миграции в Литву правительство объявило чрезвычайное положение на государственном уровне. Власти Литвы обвиняют белорусское руководство в «преднамеренном использовании мигрантов из стран Ближнего Востока в качестве гибридного оружия против Европы».