Сеул, 16 июля, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Памятник королю Седжону Великому, под руководством которого была разработана корейская письменность хангыль, появится в столице Узбекистана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По данным источников, представители муниципального округа Сочхо-гу в Сеуле и Мирабадского района Ташкента подписали 15 июля меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым представители двух стран договорились о взаимной установке памятников исторических личностей, обмене делегациями и художественными коллективами.

Известно, что памятник королю Седжону Великому будет установлен рядом с посольством Южной Кореи в Узбекистане, а в сеульском муниципальном округе Сочхо-гу появится памятник узбекскому поэту и политическому деятелю XV века Алишеру Навои.