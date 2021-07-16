Москва, 16 июля, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Российская госкорпорация Ростех опубликовала на своей странице в Facebook фотографию истребителя, который станет главной премьерой авиасалона МАКС-2021.

Истребитель

https://www.facebook.com/RostecRussia/posts/4278265268932021

На фото воздушное судно закрыто чехлом, а подпись гласит «Wanna see me nacked?» («Хочешь увидеть меня раздетым?»)

Ростех представит, как отмечает ТАСС, перспективный и первый российский однодвигательный истребитель, который сможет летать на сверхзвуковых скоростях. Кроме того, воздушное судно с трудом можно обнаружить при помощи радиолокации.

Как сообщало ИА REGNUM, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) представит на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 принципиально новый военный самолет

Напомним, крупнейший мировой авиафорум Международный авиационно-космический салон МАКС — 2021 будет проходить с 20 по 25 июля.

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