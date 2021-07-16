Ульяновск, 16 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Мелекесском районе Ульяновской области открыт новый мост в селе Тинарка вместо старой переправы, размытой во время паводка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Новый мост в Мелекесском районе Ульяновской области

В селе Тинарка за мостовым переходом проживают свыше 200 человек. В апреле во время паводка размыло одной из опор моста, в результате возникла угроза обрушения балок. После обращения жителей в социальных сетях врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских поручил восстановить переправу.

«Теперь не надо ездить по временной объездной дороге, можно быстрее добраться до школы, магазина. Свободно могут проехать экстренные и медицинские службы», — сказал Алексей Русских.

18-метровый мост через Тинарку был построен в 1970—1971 годах для проезда автотранспорта и регулирования уровня местного пруда. Его разобрали и построили новый мостовой переход, который вдвое шире (восемь метров), а протяжённость составляет 28 метров.

Кроме того, в рамках инвентаризации в Ульяновской области выявлено около 70 мостовых переходов, требующих ремонта. Данные переправы взяты на контроль, по ним будут представлены предложения по устранению недостатков.

Напомним, что по поручению врио губернатора на строительство объездной дороги в селе Тинарка из резервного фонда правительства направили 1,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области выделено почти 176 млн рублей на проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. В августе 2021 года планируют завершить строительство второго пускового комплекса Президентского моста через реку Волгу в Ульяновске.