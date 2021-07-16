Уфа, 16 июля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Исследования проб атмосферного воздуха провели в Уфе после многочисленных жалоб жителей на неприятный запах в городе. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

CEphoto Загрязнение окружающей среды

Сообщается, что исследования проводились в пяти точках города по 22 веществам.

«Были зарегистрированы превышения гигиенических нормативов по фенолу: ул. Инициативная, 11 (в 1,2 раза), ул. Юрия Гагарина, 14 (в 1,5 раза); по диоксиду серы: ул. Инициативная, 11 (в 4,5 раза)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в Уфе продолжаются проверки организаций, предполагаемых источников загрязнений воздуха.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудники спасательного ведомства получили около 200 жалоб от жителей Уфы на неприятный запах на улицах города.