Новосибирск, 16 июля, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области за шесть месяцев с начала 2021 года зарегистрировано 7872 пожара, что на 9% больше показателей прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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При этом числе случаев травмирования и гибели людей при пожарах выросло на 19 и 31% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Специалисты Государственного пожарного надзора связывают увеличение количества выездов пожарных с нарушением требований и правил пожарной безопасности в быту и в природной среде», — отметили в управлении.

Отмечается, что в статистике учитываются все возгорания, в том числе горение мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля из санатория города Бердск Новосибирской области эвакуировали 20 человек из-за сработавшей системы пожарной автоматики. Возгорание произошло в душевой комнате на первом этаже трехэтажного здания.

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