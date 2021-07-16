Чита, 16 июля, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Забайкальском крае в рамках массовой вакцинации от коронавируса по состоянию на 16 июля первым компонентом вакцины привито 226 559 человек, вторым — 182 779. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

NIAID Вакцинация

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Также известно, что за последние сутки первую аппликацию инъекции получили 1 621 житель региона, вторую — 1 709.

Как сообщало ИА, по состоянию на 13 июля в Забайкалье первым компонентом вакцины от коронавируса привито 222 256 (+1533 за сутки) человек, вторым — 176 304 (+2291 за сутки).

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