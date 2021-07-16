Варшава, , 08:40 — REGNUM 15 июля в Варшаве состоялась церемония проводов генерала Войска Польского Адама Йокса, который направляется на несение военной службы в Армии США. Об этом передает пресс-служба министерства обороны Польши.

Американские солдаты в Польше U.S. Army Europe

Польский военный Адам Йокс увольняется из польской армии и вступает в должность заместителя командующего V Корпусом сухопутных сил США в Форт-Нокс, что находится в штате Кентукки.

«Это для Польши важный день — еще один важный шаг на пути к укреплению союза между Польшей и Соединенными Штатами, к налаживанию сотрудничества между армиями двух стран», — отметил министр обороны Польши Мариуш Блащак во время торжественной церемонии проводов.

Глава оборонного ведомства Польши во время выступления добавил, что важное значение для польско-американских отношений и взаимодействия в военной сфере имело подписанное 15 августа прошлого года соглашения об укреплении оборонного сотрудничества между Польшей и Соединенными Штатами. Он также напомнил, что 16 октября 2020 года был создан передовой командный пункт корпуса Сухопутных войск США в Польше.