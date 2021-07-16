Абу-Даби, 16 июля, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Комендантский час в ночное время начнет действовать с 19 июля в эмирате Абу-Даби (ОАЭ) из-за угрозы распространения новых штаммов коронавируса. Об этом 15 июля сообщило агентство WAM со ссылкой на решение комитета по чрезвычайным ситуациям.

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Кроме того, для пребывающих в эмират установили новые правила въезда. Так, по прибытии в Абу-Даби необходимо предоставить справку с отрицательным ПЦР-тестом на SARS-CoV-2.

Кроме того, через четыре дня после въезда следует повторно пройти тестирование. Те, кто изначально сдавал экспресс-тест должны будут подвернуться тестированию через три дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля власти ОАЭ запретили въезд с территории Индонезии из-за ситуации с коронавирусом в этой стране.

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