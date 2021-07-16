Магас, 16 июля, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Ингушетии троих местных жителей задержали по подозрению в совершении преступления террористической направленности. Установлено, что они в течение нескольких лет помогали участникам вооруженного незаконного формирования. По данному факту в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Оказание пособничества участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом», сообщили 16 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Freedom House Боевик

В число фигурантов этого дела вошли 27-, 35‑ и 40-летний жители Ингушетии. По версии следствия, с 2011 по 2015 годы они предоставляли продукты питания боевикам и перевозили их на своих машинах по территории республики. Кроме того, один из них хранил у себя дома пистолет с патронами, которые передал ему один из боевиков.

В настоящее время следствие продолжается. Решается вопрос об аресте подозреваемых.

Напомним, несколько дней назад в Ингушетии уже задержали одного мужчину, подозреваемого в оказании пособнической помощи боевикам.

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