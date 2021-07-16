Москва, 16 июля, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Смена доминирующего штамма коронавируса SARS-CoV-2 стала причиной роста заболеваемости COVID-19 в России. Такое мнение 16 июля высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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"В настоящее время в мире, и России в том числе, сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап», — приводит его слова ТАСС.

В то же время ученый отметил, что, по его мнению, уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие месяц-полтора будет продолжать быть высоким после достижения максимальных значений по суточному числу носителей коронавируса.

«Достигнув максимальных значений, мы выйдем на этап стабилизации, который по эпидемиологическим законам продолжается примерно в течение месяца — полутора», — добавил Горелов.

Также ученый указал, что только после этого начнется постепенное снижение заболеваемости.

«Насколько уверенно мы будем к этому идти, зависит от нашей приверженности соблюдению санитарных правил и вакцинации», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире начинается третья волна COVID-19.