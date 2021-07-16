Магнитогорск, Челябинская область, 16 июля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Аэропорт Магнитогорска Челябинской области приостановит полёты воздушных судов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

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По его словам, это вызвано работами в рамках предстоящей реконструкции. Их предстоит провести на аэродромных покрытиях.

Реконструкция запланирована в 2022—2024 годах. В планах — усилить существующие покрытия взлётно-посадочной полосы; реконструировать рулевую дорожку и построить вторую и т.д.

Из федерального бюджета на эти цели выделят 5,3 млрд рублей.