Оренбург, 16 июля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении адвоката, совершившего покушение на мошенничество в крупном размере, и оставила без изменения приговор Ленинского райсуда Оренбурга, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Пресс-служба Оренбургского областного суда Судебное заседание

Напомним, адвокат ввел в заблуждение родственника своего подзащитного, пообещав повлиять на назначение наказания. Для этого он потребовал 800 тыс. рублей якобы для передачи судье. Адвоката задержали с поличным при получении взятки.

Согласно приговору суда адвокат проведет в исправительной колонии общего режима два года. Кроме того, мужчина оштрафован на 60 тыс. рублей и лишён права заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет.