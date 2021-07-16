Вашингтон, , 08:45 — REGNUM США и Германия решили запустить партнёрство по климату и энергетике, нацеленное в том числе на поддержку Украины. Об этом американский президент Джо Байден заявил 15 июля на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Джо Байден Gage Skidmore

Он пояснил, что партнёрство с Берлином призвано поддержать энергетическую безопасность и развитие технологий устойчивой энергетики в развивающихся экономиках. К таковым относятся государства Центральной Европы и Украина. Подробнее о проекте Байден не рассказал.

По словам главы США, он и Меркель поручили своим командам рассмотреть практические меры для укрепления энергобезопасности Европы и Украины.

«Мы будем исходить из российских действий. Мы посмотрим», — сказал Байден во время выступления перед журналистами в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, Меркель во время пресс-конференции с Байденом заявила, что Евросоюз может принять меры в случае, если Россия отступит от обязательств по транзиту газа через Украину.

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